Impromptù Médiathèque Louis-Aragon Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

Impromptù Médiathèque Louis-Aragon, 15 avril 2022, Le Mans. Impromptù

Médiathèque Louis-Aragon, le vendredi 15 avril à 16:00

Arrêtez-vous le temps d’un moment suspendu, bercé par une sélection musicale agrémentée de textes chuchotés, teintée d’émotions et choisie avec soin par vos bibliothécaires musicaux préférés. Sieste sonore Médiathèque Louis-Aragon 72000 Le Mans, 54 rue du Port Le Mans Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-15T16:00:00 2022-04-15T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Médiathèque Louis-Aragon Adresse 72000 Le Mans, 54 rue du Port Ville Le Mans lieuville Médiathèque Louis-Aragon Le Mans Departement Sarthe

Médiathèque Louis-Aragon Le Mans Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-mans/

Impromptù Médiathèque Louis-Aragon 2022-04-15 was last modified: by Impromptù Médiathèque Louis-Aragon Médiathèque Louis-Aragon 15 avril 2022 le mans Médiathèque Louis-Aragon Le Mans

Le Mans Sarthe