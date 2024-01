Impromptu d’hiver Hungarian Rock Villefavard, jeudi 1 février 2024.

Impromptu d’hiver Hungarian Rock Villefavard Haute-Vienne

Les deux frères Fouchenneret , Pierre le violoniste, entré à 12 ans au Conservatoire National Supérieur de Paris, l’autre, Théo, pianiste, lauréat à 24 ans du 1 er Prix du Concours International de Genève représentent deux individualités dont le génie et la fraternité rappellent ceux des comparses Béla Bartók et Zoltan Kodaly partis ensemble au début du 19e siècle explorer la Bohème à la recherche des musiques folkloriques de traditions orales. Ce premier voyage que proposent les frères Fouchenneret est une plongée dans les trésors de la musique de Bartók, une randonnée en pays de Bohème, un

programme rhapsodique et hongrois ébouriffant. Un concert donné dans le cadre de la Belle saison 2024. Cette première soirée conviviale de l’année sera également l’occasion pour l’équipe de la Ferme de faire découvrir au public les grandes dates de la saison 2024.

Les deux frères Fouchenneret , Pierre le violoniste, entré à 12 ans au Conservatoire National Supérieur de Paris, l’autre, Théo, pianiste, lauréat à 24 ans du 1 er Prix du Concours International de Genève représentent deux individualités dont le génie et la fraternité rappellent ceux des comparses Béla Bartók et Zoltan Kodaly partis ensemble au début du 19e siècle explorer la Bohème à la recherche des musiques folkloriques de traditions orales. Ce premier voyage que proposent les frères Fouchenneret est une plongée dans les trésors de la musique de Bartók, une randonnée en pays de Bohème, un

programme rhapsodique et hongrois ébouriffant. Un concert donné dans le cadre de la Belle saison 2024. Cette première soirée conviviale de l’année sera également l’occasion pour l’équipe de la Ferme de faire découvrir au public les grandes dates de la saison 2024. EUR.

impasse de la cure et de l’église

Villefavard 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine info@fermedevillefavard.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-01 19:00:00

fin : 2024-02-01



L’événement Impromptu d’hiver Hungarian Rock Villefavard a été mis à jour le 2024-01-26 par OT Pays du Haut Limousin