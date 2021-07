Dinard Dinard Dinard, Ille-et-Vilaine Impromptu – BarokOpera en résidence d’été Dinard Dinard Catégories d’évènement: Dinard

Ille-et-Vilaine

Impromptu – BarokOpera en résidence d’été Dinard, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Dinard. Impromptu – BarokOpera en résidence d’été 2021-07-21 18:30:00 – 2021-07-21 L’Ourse – Médiathèque 2 Place de Newquay

À la médiathèque de l'Ourse, BarokOpéra proposera une courte représentation au public qui permettra de découvrir la compagnie. En juillet, BarokOpéra a choisi Dinard pour répéter avant sa tournée internationale. À cette occasion, la compagnie participera à plusieurs événements qui raviront petits et grands. Inscription auprès de l'Ourse Médiathèque au 02 99 46 28 30 Gratuit Mercredi 21 juillet 2021 – 18h30 – L'Ourse Médiathèque +33 7 82 70 45 43 http://www.arma-opera.com/

Détails Catégories d’évènement: Dinard, Ille-et-Vilaine Étiquettes évènement : Autres Lieu Dinard Adresse L'Ourse - Médiathèque 2 Place de Newquay Ville Dinard lieuville 48.63007#-2.06348