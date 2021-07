Impromptu #2 – Festival du Conte Capbreton, 25 août 2021-25 août 2021, Capbreton.

Impromptu #2 – Festival du Conte 2021-08-25 – 2021-08-25 Salles municipales Allées Marines

Capbreton Landes

« Retour à Closingtown » par Christèle Pimenta accompagnée à la guitare par Arthur Maréchal

Après avoir voyagé pendant de longs mois, Johnny Mac Mahan et une poignée de colons sont tombés sur un filon d’or. Ainsi est née la ville de Closingtown. Quand la rivière n’a plus rien donné, Johnny a disparu en emportant l’or. La ville est morte ce jour-là et le vent ne s’est plus arrêté de souffler. Il faudra attendre le retour de Lizzie, la fille la plus rapide de l’Ouest, pour que Closingtown retrouve honneur et justice ! Un récit haletant avec tout ce qu’on attend d’un vrai western : désert, soleil, saloon, shérif, aventurière, sans oublier l’humour si particulier de l’Ouest !

Adultes et dès 11ans

