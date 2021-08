Hecq Salle des fêtes de Hecq Hecq, Nord Impro’momes par La Ligue d’improvisation de Marcq-en-Baroeul Salle des fêtes de Hecq Hecq Catégories d’évènement: Hecq

Nord

Impro’momes par La Ligue d’improvisation de Marcq-en-Baroeul Salle des fêtes de Hecq, 22 septembre 2021, Hecq. Impro’momes par La Ligue d’improvisation de Marcq-en-Baroeul

Salle des fêtes de Hecq, le mercredi 22 septembre à 15:00

« Laissez-vous enchanter par les histoires de Manouchka ou de Nicolaï … Voyageur venu d’ailleurs, il ou elle apporte des objets collectés au fur et à mesure de ses périples … Associés aux paroles des enfants, les accessoires sont le point de départ de chaque histoire. Le petit spectateur se laisse emporter par une palette de voix, de personnages et participe activement à la création d’histoires qui n’existent même pas dans les livres ! »

GRATUIT – Places limitées 30 places

GRATUIT Places limitées 30 places Salle des fêtes de Hecq hecq Hecq Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-22T15:00:00 2021-09-22T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Hecq, Nord Autres Lieu Salle des fêtes de Hecq Adresse hecq Ville Hecq lieuville Salle des fêtes de Hecq Hecq