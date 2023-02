IMPRO’MINOTS LE COMPLEXE – SALLE DU HAUT, 7 février 2023, LYON.

IMPRO’MINOTS LE COMPLEXE – SALLE DU HAUT. Un spectacle à la date du 2023-02-07 (2023-02-07 au ) 15:30. Tarif : 10.8 à 10.8 euros.

Le Complexe (2022008734) Présente : Spectacle Vif, drôle, interactif et familial qui séduit enfants et parents de 5 à 95 ans ! « Range ta chambre ! Lave-toi les dents ! tiens-toi droit ! dis bonjour à la dame ! viens manger ! J’ai pas le temps !…. » Quand les parents ne savent plus comment s’amuser, ce sont les enfants qui le leur rappellent… 3 comédiens pour les histoires, des chapeaux pour les personnages, des enfants pour les idées, une pincée de surnaturel… Tous les ingrédients sont réunis pour 50 minutes de voyage improvisé… Avec : Les comédiens de la LILY (Ligue d’Improvisation Lyonnaise) Ouverture de la salle et du bar 30 min avant la séance, (vente de crêpes et de boissons) Âge : de 4 à 12 ans.

LE COMPLEXE – SALLE DU HAUT LYON 7 rue des Capucins Rhone

