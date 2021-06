Nogent Médiathèque Bernard Dimey Haute-Marne, Nogent Impromatic Médiathèque Bernard Dimey Nogent Catégories d’évènement: Haute-Marne

Médiathèque Bernard Dimey, le dimanche 4 juillet à 20:30

Venez décrasser vos zygomatiques avec les comédiens de la Lisa 21. Pour des impros sans taches ni bavures. Spectacle sans phosphate mais décapant ! Au pressing des joyeux improvisateurs de la Lisa 21, venez faire lessiver, tordre, essorer les mots que vous leur confierez ! A l’entrée du spectacle, vous écrivez un mot (un que vous aimez bien… un que vous utilisez tout le temps… un que vous n’aviez pas ressorti depuis la communion de votre cousine… un qui mériterait d’être remis à neuf… un que vous venez de trouver et que vous n’avez jamais encore utilisé…) Ensuite, les improvisateurs entrent en action, sans calcaire, mais avec votre aide ! Costumes, lessives aux noms évocateurs… vous allez leur donner des contraintes, afin que le traitement qu’ils vont faire subir à vos mots soit décapant. Chaque improvisation se fera sans un pli ; grâce à l’imagination bouillonnante des comédiens, les histoires seront amidonnées, les personnages bien trempés, les situations brossées… bref, pour la morosité, vous repasserez !

Entrée libre

Médiathèque Bernard Dimey 15 rue du Maréchal de Lattre 52800 Nogent Nogent Haute-Marne

2021-07-04T20:30:00 2021-07-04T22:00:00

