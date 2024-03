Improlympiques et concert du Big band Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc – Auditorium Claude Debussy Versailles, mardi 19 mars 2024.

Improlympiques et concert du Big band Compositions musicales et chorégraphiques originales sont le socle de cette aventure avec les élèves de jazz et danse contemporaine du Conservatoire. Mardi 19 mars, 20h00 Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc – Auditorium Claude Debussy Entrée libre.

S’il est évident que l’improvisation fait partie intégrante de la musique jazz et de la danse contemporaine, il est sans doute plus subtil de mettre en lumière les notions communes à ces deux arts : l’écoute, la prise d’espace, le développement de motifs, « l’interplay », la recherche des couleurs et des limites dans des cadres plus ou moins contraignants. À cette transversalité s’ajoute ici le défi d’évoquer, de près ou de loin, le rapport aux disciplines olympiques par l’esprit d’équipe, le dépassement de soi, la maîtrise du geste. Compositions musicales et chorégraphiques originales sont le socle de cette aventure avec les élèves de jazz et danse contemporaine du Conservatoire.

Premier rendez-vous, autres dates :

– Mercredi 27 mars 2024 à la Maison de quartier des Chantiers à Versailles – 16h

– Mercredi 5 juin 2024 au Théâtre Centre d’Art de l’Onde à Vélizy- Villacoublay – en soirée

Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc – Auditorium Claude Debussy 24, rue de la Chancellerie – 78000 Versailles Versailles 78000 Saint-Louis Yvelines Île-de-France 01 39 66 30 10 https://www.versaillesgrandparc.fr/conservatoire Le Conservatoire de Versailles Grand Parc est un établissement d’enseignement artistique classé « à rayonnement régional ». Ce sont plus de 2 500 élèves et étudiants en musique, danse et art dramatique, qui bénéficient chaque année des formations dispensées par 150 professeurs dont, parmi eux, de nombreux artistes de renom.

