Improlab Saint-Louis, 25 mai 2022, Saint-Louis.

Improlab Saint-Louis

2022-05-25 – 2022-05-25

Saint-Louis Haut-Rhin Saint-Louis

0 EUR Théâtre d’improvisation

Les concepts d’impro de l’Athila : Le Concept de la soirée

L’impro dont VOUS êtes le héros

Prêts à créer votre propre histoire ?

Pour ce nouveau concept, l’Athila vous propose de voyager dans une aventure inédite que VOUS dirigerez : VOUS choisirez le type d’histoire et VOUS guiderez pour le meilleur et pour le pire nos braves héros/jouteurs dans leurs rencontres incongrues et leurs choix cornéliens vers la réussite !

Si vous le désirez, vous pouvez dîner au restaurant du Café Littéraire à partir de 18h30.

Réservation au 03 89 91 31 75.

