Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône 10 10 La Lipho, Ligue d’Improvisation Phocéenne, vous propose une fois par mois une scène à leur façon.



