Impro’folies adultes Zigotastiques & Cie Orléans, samedi 25 mai 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-25T16:30:00+02:00 – 2024-05-25T18:30:00+02:00

Fin : 2024-05-25T16:30:00+02:00 – 2024-05-25T18:30:00+02:00

2h pour découvrir l’improvisation et oser se découvrir au travers de personnages et d’histoires en s’amusant.

Adultes débutants et confirmés à partir de 16 ans !

Rendez-vous le 25 mai 2024 de 16h30 à 18h30 au QG (Passage Bannier où Jospeh Lucet, 45000 Orléans).

30 € TTC

Plusieurs ateliers de ce type seront proposés au cours de l’année.

Zigotastiques & Cie 4 rue des Minimes 45000 ORLEANS Orléans 45000 martroi loiret Centre-Val de Loire

Zigotastiques