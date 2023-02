Improcontée Bourges Catégories d’Évènement: Bourges

Cher

Improcontée, 12 février 2023, Bourges . Improcontée Muséum d’histoire naturelle Bourges Cher

2023-02-12 16:30:00 16:30:00 – 2023-02-12 Bourges

Cher Un monde imaginaire qui éveillera les 5 sens de votre enfant lors d’un spectacle unique. 0 partir de 3 ans. Toutes les pages de notre livre d’histoires se sont envolées,…à nous d’en inventer de nouvelles. Retrouvez Caroline et Cécilia pour de nouveaux contes improvisés et mis en musique sous vos yeux lepetitmondedevicky@gmail.com Improcontée

Bourges

dernière mise à jour : 2023-02-07 par

Détails Catégories d’Évènement: Bourges, Cher Autres Lieu Bourges Adresse Muséum d'histoire naturelle Bourges Cher Ville Bourges lieuville Bourges Departement Cher

Bourges Bourges Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourges/

Improcontée 2023-02-12 was last modified: by Improcontée Bourges 12 février 2023 bourges cher Museum d'Histoire Naturelle Bourges Cher

Bourges Cher