Vias Vias Hérault, Vias IMPROBABLE EXPOSITION Vias Vias Catégories d’évènement: Hérault

Vias

IMPROBABLE EXPOSITION Vias, 21 août 2021, Vias. IMPROBABLE EXPOSITION 2021-08-21 – 2021-09-01

Vias Hérault Vias Hayat, artiste peintre, utilise les techniques mixtes : collage, acrylique, montage photo…

Dans son art elle partage son regard sur son monde, entre humour, histoire, icônes d’un ancien temps, symboles ou allégories…

"La vie moderne est une course effrénée à laquelle nous participons tous, et dont la seule victoire est le burn-out" – Adrien Verschaere – "… "Où pas !!! " – Hayat –

