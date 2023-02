IMPRO VEAST | Troupe du BRUIT | Improvisation théâtrale La Raskette – Bar Restaurant Cabaret Brest Catégories d’Évènement: Brest

Finistère L e rendez-vous d’impro du jeudi soir La troupe du BRUIT vous invite à sa soirée IMPROVEAST ! Le collectif organise ce nouveau rendez-vous mensuel d’improvisation théâtrale à la Raskette le troisième jeudi du mois . Le principe : La troupe s’installe sur les planches pour vous proposer un moment inedit et unique ! Vous y découvrirez, dans une ambiance décalée et délurée, les plus belles performances de ces passionés de théâtre. Depuis plusieurs saisons, la troupe du BRUIT, Brest Recouvrance Urbaine Improvisation Théâtrale, s’est ouverte au Patronage Laïque de Recouvrance. Son credo est le partage, l’écoute, l’acceptation et la bienveillance… contact@laraskette.com +33 2 98 80 31 99 https://www.laraskette.com/event-details/impro-veast-troupe-du-bruit-improvisation-theatrale La Raskette – Bar Restaurant Cabaret 5 Rue de la Réunion Brest

