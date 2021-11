Toulouse IMPRO Haute-Garonne, Toulouse LA PLAYLIST RENOUVELLE LA JAM SESSION IMPRO Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

LA PLAYLIST RENOUVELLE LA JAM SESSION IMPRO, 27 novembre 2021 20:00, Toulouse. IMPRO.

Samedi 27 novembre, 20h00 LA PLAYLIST RENOUVELLE LA JAM SESSION * Née en 2019, La Playlist renouvelle le concept de la traditionnelle Jam Session et propose des sets d’ouverture et de fermeture innovants qui mettent à l’honneur des artistes de la scène alternative, peu connus du grand public, à la croisée des musiques instrumentales et électroniques. https://www.facebook.com/lecafeadjacent/videos/2604435156439673/ *

samedi 27 novembre – 20h00 à 23h00

* IMPRO 7 rue Gambetta, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Haute-Garonne Crédits :

Détails Heure : 20:00 - 23:00 Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu IMPRO Adresse 7 rue Gambetta, 31000 Toulouse Ville Toulouse lieuville IMPRO Toulouse