Un médecin inventif, un patient inconscient… Votre mission : aider le professeur à ranimer le malade grâce aux thèmes d'impro que vous nous proposerez ! Dans le cadre du festival de la 13e porte organisé par la compagnie des 12 portes. Il improvise ses souvenirs pour sortir du coma…

