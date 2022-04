Impro & théâtre interactif “Habiter demain, les Caennais.es font la ville” Caen, 25 avril 2022, Caen.

Impro & théâtre interactif “Habiter demain, les Caennais.es font la ville” LEe 3 esplanade Stéphane Hessel Caen

2022-04-25 18:30:00 18:30:00 – 2022-04-25 20:00:00 20:00:00 LEe 3 esplanade Stéphane Hessel

Caen Calvados

Le Pavillon propose un récit de la ville par Guillaume Nail, avec les comédiens de l’association Macédoine.

Lors de la Biennale d’architecture et d’urbanisme de Caen-Normandie, en octobre dernier, l’écrivain Guillaume Nail est parti à la rencontre des habitants. À bord de son vélo-cargo, dans les rues de Caen, il a collecté les mots des passants sur leur vision de la ville, aujourd’hui et pour demain. Ils lui ont livré avec enthousiasme leur affection pour leurs lieux de vie, leurs imaginaires et leurs envies de s’engager pour être acteurs du changement. Guillaume Nail en a produit un récit de la ville, dont les comédiens de l’association Macédoine s’emparent pour une restitution théâtralisée, interactive et décalée !

À vos rires, prêts, partez !

Informations pratiquesTout public. Sur inscription sur Hello Asso Renseignements : contact@lepavillon-caen.com ou 02.31.83.79.29.

Photo © Virginie Meigné

contact@lepavillon-caen.com +33 2 31 83 79 29 https://www.lepavillon-caen.com/

