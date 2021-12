Montargis Musée Girodet Montargis Impro Tableau Musée Girodet Montargis Catégorie d’évènement: Montargis

Un spectacle de la Ligue d’Improvisation de Touraine : Quatre comédiens hauts en couleurs vous invitent à un voyage loufoque et décalé à travers les tableaux de l’exposition. Un bol d’air frais qui changera pour toujours votre regard sur la peinture. Spectacle tout public et interactif avec le soutien du Théâtre de l’Ante. Durée : 45 min Un spectacle de la Ligue d’Improvisation de Touraine : Quatre comédiens hauts en couleurs vous invitent à un voyage loufoque et décalé à travers les tableaux de l’exposition. Un bol d’air frais qui… Musée Girodet 2 Rue du Faubourg de la Chaussee, Montargis Montargis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-18T10:00:00 2021-12-18T10:45:00;2021-12-18T13:00:00 2021-12-18T13:45:00;2021-12-18T15:00:00 2021-12-18T15:45:00

Musée Girodet Adresse 2 Rue du Faubourg de la Chaussee, Montargis Ville Montargis