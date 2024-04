Impro Show : Impr’oz toi La Laurentia Orléanaise Orléans, samedi 15 juin 2024.

Impro Show : Impr’oz toi Et si.. on préparait rien ? L’improvisation ça se vit sur le moment et chez Zigo’ c’est toujours du rire, des histoires ou situations farfelues et rocambolesque et un maximum de plaisir pour tous ! Samedi 15 juin, 18h00 La Laurentia Orléanaise Billetterie en ligne / sur place, 6€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-15T18:00:00+02:00 – 2024-06-15T20:00:00+02:00

Fin : 2024-06-15T18:00:00+02:00 – 2024-06-15T20:00:00+02:00

Pour assistez à l’impro show Zigotastiques on se donne rendez-vous le samedi 15 juin à 18h00 !

Ouvertures des portes 30 minutes avant : 17h30

Prix de la place : 6€

Nouveautés cette année : Vous êtes un fana de théâtre ? Nous lançons le pass 3 spectacles. Une occasion de profiter pleinement de notre programmation. Il suffit de choisir vos 3 spectacles et vous aurez automatiquement 10% de réduction.

La Laurentia Orléanaise 2 quater rue Basse d'Ingré 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

improvisation fun

Zigotastiques