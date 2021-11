Châtellerault Médiathèque Châtellerault Centre - Les Halles des savoirs Châtellerault, Vienne Impro Marmots Médiathèque Châtellerault Centre – Les Halles des savoirs Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

Dans le cadre de la 6ème Nuit de la Lecture initiée par le Ministère de la culture, venez participer, voyager dans les histoires, lors d’une belle soirée conviviale. Apporte ton jouet préféré, ton doudou chéri, le chapeau de grand-père, la jolie robe de maman ou juste ton prénom, ta couleur fétiche, tes questions… Amène ce que tu veux : les deux comédiens t’inventeront une histoire qui n’existe dans aucun livre… TON HISTOIRE ! » Pour les enfants à partir de 3 ans. Sur inscription.

Sur inscription. Pass sanitaire obligatoire dès 12 ans.

Spectacle de la Compagnie La Clef

2022-01-22T17:30:00 2022-01-22T19:00:00

