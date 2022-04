Impro Marmot Genillé, 15 mai 2022, Genillé.

Impro Marmot Genillé

2022-05-15 16:00:00 – 2022-05-15 16:45:00

Genillé Indre-et-Loire Genillé

EUR En amont de la représentation, les enfants sont invités à amener un objet de leur choix (un jouet, leur doudou, un accessoire, un dessin, etc…). Le jour du spectacle, ils sont accueillis à l’entrée de la salle par les comédiens qui leur remettent un ticket numéroté correspondant à leur objet. Le spectacle démarre par le tirage au sort d’un numéro. L’enfant à qui il appartient est invité à confier son objet et à aller s’asseoir sur le « fauteuil du héros ». Les comédiens improvisent alors une histoire liée à l’objet remis. À la fin, l’enfant reprend sa place et on tire au sort un autre numéro et ainsi de suite…

Une malle à jouets pleine d’accessoires en tous genres, un porte manteau devenu porte chapeaux pour l’occasion, une coulisse faisant office de cachette… c’est l’endroit privilégié où

Le spectacle démarre par le tirage d’un numéro. L’enfant à qui il appartient est invité à confier son objet et à aller s’asseoir sur le « fauteuil du héros ». Les comédiens improvisent alors une histoire liée à l’objet remis. À la fin, l’enfant reprend sa place et on tire au sort un autre numéro …

En amont de la représentation, les enfants sont invités à amener un objet de leur choix (un jouet, leur doudou, un accessoire, un dessin, etc…). Le jour du spectacle, ils sont accueillis à l’entrée de la salle par les comédiens qui leur remettent un ticket numéroté correspondant à leur objet. Le spectacle démarre par le tirage au sort d’un numéro. L’enfant à qui il appartient est invité à confier son objet et à aller s’asseoir sur le « fauteuil du héros ». Les comédiens improvisent alors une histoire liée à l’objet remis. À la fin, l’enfant reprend sa place et on tire au sort un autre numéro et ainsi de suite…

Une malle à jouets pleine d’accessoires en tous genres, un porte manteau devenu porte chapeaux pour l’occasion, une coulisse faisant office de cachette… c’est l’endroit privilégié où

Genillé

dernière mise à jour : 2022-04-15 par