Impro livre-moi tes histoires Théâtre le Caveau, 5 décembre 2021, Genève.

Impro livre-moi tes histoires

du dimanche 5 décembre au dimanche 1 mai 2022 à Théâtre le Caveau

Improvisations drôles et touchantes pour les enfants petits et grands ! Connaissez-vous toutes les histoires secrètes cachées dans vos livres d’images ? Apportez-les au théâtre, déposez-les sur la scène et le comédien vous les fera découvrir. Inspiré par les images, il dévoilera au fil de ses improvisations des histoires tour à tour cocasses, romanesques et poétiques. Un spectacle captivant et interactif pour se laisser emporter et voyager dans vos livres préférés. Spectacle d’impro pour enfants dès 5 ans. Compagnie du Bord Avec : Fausto Borghini

Spectacle d’improvisation théâtrale pour enfants

Théâtre le Caveau Avenue Sainte-Clotilde 9 Genève Jonction



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-05T14:00:00 2021-12-05T15:30:00;2022-03-13T14:00:00 2022-03-13T15:30:00;2022-05-01T14:00:00 2022-05-01T15:30:00