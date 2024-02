IMPRO LATE SHOW LA COMEDIE DE TOULOUSE Toulouse, jeudi 25 avril 2024.

IMPRO LATE SHOWVous avez aimé le Trio d’Impro ? Vous allez adorer l’Impro Late Show ! La Comédie de Toulouse accueille la troupe du Trio d’impro pour une soirée inoubliable d’improvisation théâtrale. Plongez dans un monde où tout est possible et où chaque scène est créée sous vos yeux ébahis. Les comédiens du Trio d’impro jonglent avec les personnages et les situations pour vous offrir des moments de rire, d’émotion, de suspense… et encore un peu plus de rire !Chaque représentation est unique, avec un présentateur différent à chaque représentation ! Laissez-vous emporter par l’énergie contagieuse de ces improvisateurs hors pair et préparez-vous à vivre une soirée spectaculaire dont vous serez le co-auteur. Réservez dès maintenant vos places pour Impro Late Show et plongez dans le monde fascinant de l’improvisation théâtrale !

Tarif : 17.50 – 17.50 euros.

Début : 2024-04-25 à 20:30

Réservez votre billet ici

LA COMEDIE DE TOULOUSE 16 RUE SAINT-GERMIER 31300 Toulouse 31