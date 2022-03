Impro Fight par Lille Impro Ferme d’en Haut Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Ferme d’en Haut, le vendredi 6 mai à 20:30

Théâtre d’improvisation par Lille Impro Deux comédiens s’affrontent en face à face. Tous les coups sont permis ! Avec ces virtuoses de l’impro, les temps morts n’existent pas, les bons mots fusent. Ce format d’improvisation est basé sur les règles du catch d’improvisation. Les thèmes sont donnés par le public. A partir de 7 ans.

Sur réservation, tarifs 8€ et 5€

Vendredi 6 mai 2022, 20h30 à la Ferme d’en Haut Ferme d’en Haut 268 rue Jules-Guesde 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord

