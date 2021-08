Villeneuve-d'Ascq Ferme d'en Haut Nord, Villeneuve-d'Ascq Impro Fight par la Cie L’Instant T Ferme d’en Haut Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

**Deux comédiens s’affrontent en face à face.** Les mots fusent avec ces virtuoses de l’impro ! Ce format d’improvisation est basé sur les règles du catch d’improvisation et les thèmes sont donnés par le public. À vous de les départager ! Par la Cie L’instant T Réservations au 03 20 61 01 46

Tarifs : 8€ et 5€, sur présentation du pass sanitaire

Théâtre d’impro à la Ferme d’en Haut, vendredi 1er octobre 2021 à 20h30 Ferme d’en Haut 268 rue Jules-Guesde 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord

2021-10-01T20:30:00 2021-10-01T22:00:00

