Impro : à la façon d’un genre théâtral La MAVA, 7 mai 2022, Lille.

du samedi 7 mai au dimanche 8 mai à La MAVA

Dans improvisation théâtrale, y a théâtre. Si si, je vous jure. Alors hop ! Un peu de Molière : comment camper un de ses personnages typiques ? quels sont les mécanismes de son écriture ? Et pourquoi les frères Bogdanov auraient-ils pu le jouer ? Et aussi du Vaudeville, du théâtre de boulevard et du Shakespeare. Dimanche. Le temps passe différemment le dimanche. Moins effréné, plus posé, le rythme dominical peut faire du bien. Et si en impro, c’était la même ? Au menu de cette matinée, travail de l’improvisation longue ou quand la fin est peut-être plus qu’une fin.

Inscription sur : https://caliremo.fr/wp/2022/01/18/formation-impro-a-la-facon-dun-genre-theatral/

La MAVA 34 rue du Long Pot Lille Fives Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-07T09:00:00 2022-05-07T12:00:00;2022-05-08T09:00:00 2022-05-08T12:00:00