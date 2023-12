Journée portes ouvertes à l’Imprimerie « Trace » Imprimerie Trace Concots Catégories d’Évènement: Concots

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-17 10:00:00

fin : 2023-12-17 Journée événements à l’Usine à Croquettes!.

Journée événements à l’Usine à Croquettes!

Journée de l’antimoine à l’imprimerie Trace :

Découverte du plomb pour rire et bonnes impressions!

Compo typo dès 10h!

Ventes des livres, affiches, jeux de cartes, calendrier de Trace & consorts : Super Loto Editions & Matière Grasse. .

Imprimerie Trace Route de St-Cirq Lapopie

Concots 46260 Lot Occitanie

