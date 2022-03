Imprimerie d’hier, mains d’aujourd’hui Saint-Lô, 2 avril 2022, Saint-Lô.

Imprimerie d’hier, mains d’aujourd’hui Saint-Lô

2022-04-02 – 2022-04-03

Saint-Lô Manche Saint-Lô

Imaginé, conçu et réalisé par Fernand Le Rachinel, dont la carrière d’imprimeur commença comme apprenti en 1956, ce musée rassemble sa collection privée unique et exceptionnelle. C’est un ensemble inédit en France, voire en Europe. Sur une surface de 700m², c’est l’histoire de l’imprimerie et de l’art typographique qui vous est contée.

Visite du musée typographique :

– Atelier de Gutenberg reconstitué,

– Salle de projection où sont présentés de nombreux documents d’archives expliquant l’évolution des différentes techniques de l’imprimerie,

– Salle des machines (presses à bras, à pédale…) qui sont des modèles rares, toutes en état de marche.

Linocut.

Ateliers :

– Fabrication artisanale de papier,

– Linogravure,

– Caractères bois.

Une des journées de l’évènement sera destinée au jeune public, à partir de 6 ans, pour une découverte adaptée à leur âge et leur perception du monde : plus de participation active, des ateliers créatifs pour débrider leurs esprits et laisser libre court à leur imagination. Bien que les techniques soient ancestrales, l’approche créative sera résolument contemporaine, à mi-chemin entre jeux graphiques et expérimentations créatives.

museetypographiquelerachinel@gmail.com +33 6 15 72 38 47 https://museetypographiquelerachinel.com/

Saint-Lô

