Bal Folk-Spirit pour tous Imprimerie Café-Théâtre, Rive-de-Gier (42) Bal Folk-Spirit pour tous Imprimerie Café-Théâtre, Rive-de-Gier (42), 6 octobre 2023, . Bal Folk-Spirit pour tous Vendredi 6 octobre, 20h30 Imprimerie Café-Théâtre, Rive-de-Gier (42) 10€ Danseuse danseur adulte enfant valide handicapé suivez les MUSICIENS de L‘ARBRE LYRE au coeur de la Forêt Magique pour venir danser dans un BAL danses folk et danses symboliques sur chants amériendiens guitare – flûte – tambours – voix VENDREDI 6 OCTOBRE 2023 à 20h30 à L’Imprimerie Café-Théâtre – 42 Rive-de-Gier (inscription auprès de l’Imprimerie) Danses expliquées pendant le bal Livret de chants distribué à l’entrée du bal source : événement Bal Folk-Spirit pour tous publié sur AgendaTrad Imprimerie Café-Théâtre, Rive-de-Gier (42) 22, Rue Claude Drivon

