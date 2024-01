BLUE ODESSA Imprimerie Art Center Nemours, samedi 24 février 2024.

BLUE ODESSA La musique du trio Blue Odessa est née, mêlant avec audace les romances slaves, les chansons tsiganes des cabarets, le swing manouche de Django Reinhardt, et la liberté des improvisations jazz. Samedi 24 février, 20h00 Imprimerie Art Center Plein tarif : 15 €

Tarif réduit : 10 € (demandeurs d’emploi, intermittents du spectacle, maison des artistes, étudiants)

L’imprimerie est un centre d’Art associatif ouvert à toutes et tous sur simple adhésion : 1 € par mois ou 10 € par an

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Fin : 2024-02-24T20:00:00+01:00 – 2024-02-24T23:59:00+01:00

Violon, guitare et contrebasse : trois instruments, trois musiciens, la formule idéale pour jouer partout, même là où on ne s’y attend pas ! La musique du trio Blue Odessa est née, mêlant avec audace les romances slaves, les chansons tsiganes des cabarets, le swing manouche de Django Reinhardt, et la liberté des improvisations jazz. Laissez vous entraîner dans l’univers nomade de Blue Odessa, qui fête l’amour, l’exil, le voyage, et l’oubli !

Adèle Salomé – violon et chant / Clément Brussovsky – guitare et chant / Marcello Marella – contrebasse et chant

Les consommations sur place sont au chapeau – Apéro à l’arrivée, boissons et repas à l’entracte

Réservation conseillée (à privilégier par mail)

imprimerie.artcenter@gmail.com

téléphone 07 67 94 92 55

Imprimerie Art Center 3, rue des Pliants 77140 nemours Nemours 77140 Seine-et-Marne Île-de-France [{« link »: « mailto:imprimerie.artcenter@gmail.com »}]

Tsigane Jazz

