VERA RUBIN Imprimerie Art Center Nemours, samedi 17 février 2024.

VERA RUBIN Duo influencé par des artistes comme JL Murat, JP Natal et des groupes de rock tel Midlake, Radiohead. LoonRise est un projet de rock dépouillé avec la mélodie prédominante animée par la vaque grunge. Samedi 17 février, 20h00 Imprimerie Art Center Plein tarif 15 €

Tarif réduit 10 € (demandeurs d’emploi, intermittents du spectacle, maison des artistes, étudiants)

L’imprimerie est un centre d’Art associatif ouvert à toutes et tous sur simple adhésion 1 € par mois ou 10 € par an

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-17T20:00:00+01:00 – 2024-02-17T23:59:00+01:00

Fin : 2024-02-17T20:00:00+01:00 – 2024-02-17T23:59:00+01:00

Vera Rubin est un duo formé à l’automne 2020 par Paul Levis (guitares, basse, batterie, machines, claviers, voix, looper) et Malou Rivoallan (voix, claviers, machines, looper) et influencé par la chanson rurale et poétique de Jean-Louis Murat, celle accidentée et lunaire de JP Nataf, par le blues et la pop de Eels et les grands panoramiques de Midlake, Radiohead ou PJ Harvey.

LoonRise est un projet de rock mené par le multi-instrumentiste Arnaud Delannoy, avec pour vocation la remise en question de la place des humains parmi les animaux. Un rock dépouillé, dénué d’artifices, où la mélodie prédomine toujours, largement animé par la vague grunge qui déferla dans les années 90

Les consommations sur place sont au chapeau Apéro à l’arrivée, boissons et repas à l’entracte

Réservation conseillée (à privilégier par mail)

imprimerie.artcenter@gmail.com

téléphone 07 67 94 92 55

Imprimerie Art Center 3, rue des Pliants 77140 nemours Nemours 77140 Seine-et-Marne Île-de-France [{« link »: « mailto:imprimerie.artcenter@gmail.com »}]

Chanson électronique Rock Grunge

VeraRubin