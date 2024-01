PIERRE MARTINET QUARTET Imprimerie Art Center Nemours, samedi 10 février 2024.

PIERRE MARTINET QUARTET 4 Musiciens sous l’impulsion du flûtiste Pierre Martinet, nous plongent dans leur répertoire de compositions originales mêlant habilement les sonorités de jazz et jazz fusion. Samedi 10 février, 20h00 Imprimerie Art Center Plein tarif : 15 €

Tarif réduit : 10 € (demandeurs d’emploi, intermittents du spectacle, maison des artistes, étudiants)

L’imprimerie est un centre d’Art associatif ouvert à toutes et tous sur simple adhésion : 1 € par mois ou 10 € par an

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-10T20:00:00+01:00 – 2024-02-10T23:59:00+01:00

Fin : 2024-02-10T20:00:00+01:00 – 2024-02-10T23:59:00+01:00

C’est sous l’impulsion du flûtiste Pierre Martinet, que se sont réunis ces 4 musiciens, animés par une même envie de développer une musique vive et intense, au croisement d’influences et d’esthétiques riches et caractérisées. Leur répertoire de compositions originales capture l’essence d’un imaginaire lunaire, mêlant habilement des sonorités folkloriques d’Amérique latine à des grooves aux métriques impaires et des sonorités de jazz fusion, leurs inspirations naviguant de Chick Corea à Robert Glasper. Joana Martinez – Contrebasse / Christopher Johnson – Guitare électrique / Francesco Marzetti – Batterie / Pierre Martinet – Flûte Traversière

Les consommations sur place sont au chapeau – Apéro à l’arrivée, boissons et repas à l’entracte

Réservation conseillée (à privilégier par mail)

imprimerie.artcenter@gmail.com

téléphone 07 67 94 92 55

Imprimerie Art Center 3, rue des Pliants 77140 nemours Nemours 77140 Seine-et-Marne Île-de-France [{« link »: « mailto:imprimerie.artcenter@gmail.com »}]

Jazz Groove

PierreMartinet