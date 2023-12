OVAL SKYLIGHT Imprimerie Art Center Nemours Catégories d’Évènement: Nemours

Seine-et-Marne OVAL SKYLIGHT Imprimerie Art Center Nemours, 27 janvier 2024, Nemours. OVAL SKYLIGHT Samedi 27 janvier 2024, 20h00 Imprimerie Art Center Plein tarif : 15 €

Tarif réduit : 10 € (demandeurs d’emploi, intermittents du spectacle, maison des artistes, étudiants)

L’imprimerie est un centre d’Art associatif ouvert à toutes et tous sur simple adhésion : 1 € par mois ou 10 € par an Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-27T20:00:00+01:00 – 2024-01-27T23:00:00+01:00

Fin : 2024-01-27T20:00:00+01:00 – 2024-01-27T23:00:00+01:00 Inspiré par le jazz, le rock et les musiques minimalistes ( Erik Satie, Ornette Coleman ou Frank Zappa sont des références permanentes…), le quartet Oval Skylight joue un répertoire de compositions originales, aériennes, mélancoliques, rêveuses. La poésie représente aussi une source d’inspiration permanente des compositions de notre projet.

Arnaud Benoit – piano / Anthony Colas – guitare / Clément Leleu – basse / Jean-François Petitjean – saxophone

Les consommations sur place sont au chapeau – Apéro à l’arrivée, boissons et repas à l’entracte

Réservation conseillée (à privilégier par mail)

imprimerie.artcenter@gmail.com

