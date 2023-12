RENCONTRE LITTÉRAIRE « AUX SOURCES DE LA CRÉATION » Imprimerie Art Center Nemours, 20 janvier 2024, Nemours.

Sur réservation : imprimerie.artcenter@gmail.com

L’imprimerie est un centre d’Art associatif ouvert à toutes et tous sur simple adhésion : 1 € par mois ou 10 € par an

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-20T20:00:00+01:00 – 2024-01-20T23:00:00+01:00

Les textes de Sophie Képès et Clarisse Griffon du Bellay plongent tous deux au cœur de l’histoire intime des autrices pour dessiner les contours des mécanismes qui président à la création : quels sont les ressorts d’une histoire traumatique et de sa transmission pour que s’enclenche le désir de s’emparer de la matière et des mots ? Sophie Képès, en étayant le récit de son enfance malmenée à l’aide de celle d’autres écrivains, et Clarisse Griffon du Bellay, en déployant le tabou de l’histoire familiale, lèvent le voile.

La rencontre sera suivie d’une séance de signatures. Il vous sera possible d’acquérir les livres sur place.

Les consommations sur place sont au chapeau – Apéro à l’arrivée, boissons et repas à l’entracte

téléphone 07 67 94 92 55

Imprimerie Art Center 3, rue des Pliants 77140 nemours Nemours 77140 Seine-et-Marne Île-de-France

