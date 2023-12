LOKK&ZARN Imprimerie Art Center Nemours, 13 janvier 2024, Nemours.

LOKK&ZARN Samedi 13 janvier 2024, 20h00 Imprimerie Art Center Plein tarif : 15 €

Tarif réduit : 10 € (demandeurs d’emploi, intermittents du spectacle, maison des artistes, étudiants)

L’imprimerie est un centre d’Art associatif ouvert à toutes et tous sur simple adhésion : 1 € par mois ou 10 € par an

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-13T20:00:00+01:00 – 2024-01-13T23:00:00+01:00

Fin : 2024-01-13T20:00:00+01:00 – 2024-01-13T23:00:00+01:00

Certains vont parler de sa voix incroyable, guérisseuse, d’autres du guitariste charismatique au son qui vous prend aux tripes. Il y a ceux qui disent qu’elle est une machine de guerre et ceux qui pleurent des larmes de douceur en les écoutant. Il y a ceux qui disent qu’elle a traversé la colère et qu’il a transcendé le rock. Il faut surtout dire que c’est de la musique et de la poésie à l’état sauvage et que ces deux musiciens accomplis s’accordent une liberté authentique. Et que c’est beau.

……

Les consommations sur place sont au chapeau – Apéro à l’arrivée, boissons et repas à l’entracte

Réservation conseillée (à privilégier par mail)

imprimerie.artcenter@gmail.com

téléphone 07 67 94 92 55

Imprimerie Art Center 3, rue des Pliants 77140 nemours Nemours 77140 Seine-et-Marne Île-de-France [{« link »: « mailto:imprimerie.artcenter@gmail.com »}]

Chanson Poésie

LOKK & ZARN