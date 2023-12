L’AMOUR T’ATTEND Imprimerie Art Center Nemours, 6 janvier 2024, Nemours.

L’AMOUR T’ATTEND Samedi 6 janvier 2024, 20h00 Imprimerie Art Center Plein tarif : 15 €

Tarif réduit : 10 € (demandeurs d’emploi, intermittents du spectacle, maison des artistes, étudiants)

L’imprimerie est un centre d’Art associatif ouvert à toutes et tous sur simple adhésion : 1 € par mois ou 10 € par an

Début : 2024-01-06T20:00:00+01:00 – 2024-01-06T23:00:00+01:00

Fin : 2024-01-06T20:00:00+01:00 – 2024-01-06T23:00:00+01:00

Démarrons la nouvelle année sous le charme des plus célèbres airs d’opéra : « L’amour est un oiseau rebelle…», «Votre toast, je peux vous le rendre», «Libiamo, ne’ lieti callici »…. en compagnie de nos chanteurs et musiciens.

Chant : Sylvie Demay, Beatriz Guerrero, Fernando Geraldes et Thomas Epstein

Accompagnés par « Les Verseaux du Loing »

Les consommations sur place sont au chapeau – Apéro à l’arrivée, boissons et repas à l’entracte

Réservation conseillée (à privilégier par mail)

imprimerie.artcenter@gmail.com

téléphone 07 67 94 92 55

Imprimerie Art Center 3, rue des Pliants 77140 nemours Nemours 77140 Seine-et-Marne Île-de-France

Concert Opéra

L’AMOUR T’ATTEND