HUKO HIROTA Samedi 23 décembre, 20h00 Imprimerie Art Center Plein tarif : 15 €

Tarif réduit : 10 € (demandeurs d’emploi, intermittents du spectacle, maison des artistes, étudiants)

L’imprimerie est un centre d’Art associatif ouvert à toutes et tous sur simple adhésion : 1 € par mois ou 10 € par an

Née à Tokyo, Yuko Hirota obtient le diplôme de l’Académie Musashino avant de venir en Europe pour y parfaire sa formation auprès de Louis Hiltbrand au Conservatoire de Genève, de Serge Blanc à l’École Normale de Musique et de Katori Makino au conservatoire. Elle poursuit l’étude de la composition et de la musique traditionnelle japonaise avec Akira Tamba. Elle entame ensuite une carrière d’interprète et donne de nombreux récitals au Japon, en Suisse et en France tout en enseignant le piano à la Schola Cantorum de Paris. Elle interprétera, pour son récital à l’Imprimerie, des œuvres de Claude Debussy, Frédéric Chopin, Jean-Sébastien Bach, ainsi qu’une de ses compositions personnelles intitulée « Pashupatinath »

Les consommations sur place sont au chapeau – Apéro à l’arrivée, boissons et repas à l’entracte

Réservation conseillé (privilégier par mail) imprimerie.artcenter@gmail.com

téléphone 07 67 94 92 55

Imprimerie Art Center 3, rue des Pliants 77140 nemours Nemours 77140 Seine-et-Marne Île-de-France [{« link »: « mailto:imprimerie.artcenter@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-23T20:00:00+01:00 – 2023-12-23T23:00:00+01:00

