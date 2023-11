ADRIEN ROCH QUARTET Imprimerie Art Center Nemours, 16 décembre 2023, Nemours.

ADRIEN ROCH QUARTET Samedi 16 décembre, 20h00 Imprimerie Art Center Plein tarif : 15 €

Tarif réduit : 10 € (demandeurs d’emploi, intermittents du spectacle, maison des artistes, étudiants)

L’imprimerie est un centre d’Art associatif ouvert à toutes et tous sur simple adhésion : 1 € par mois ou 10 € par an

Le quartet est né d’une rencontre au sein d’une prestigieuse école de jazz, le CMDL (Ecole des Musiques Didier Locqwood), point de départ de jeunes musiciens français vers la scène professionnelle.

Le répertoire est un ensemble de compositions et de standards joués dans les traditions hard bop, inspirés par Sonny Rollins, Branford Marsalis, Tony Malaby et Joe Henderson.

Adrien Roch – Saxophone Ténor

Maxime Boyer – Guitare

Alix Merckx – Contrebasse

Valentin Martel – Batterie

Les consommations sur place sont au chapeau – Apéro à l’arrivée, boissons et repas à l’entracte

Réservation conseillé (privilégier par mail) imprimerie.artcenter@gmail.com

téléphone 07 67 94 92 55

Imprimerie Art Center 3, rue des Pliants 77140 nemours Nemours 77140 Seine-et-Marne Île-de-France [{« link »: « mailto:imprimerie.artcenter@gmail.com »}]

2023-12-16T20:00:00+01:00 – 2023-12-16T23:00:00+01:00

Jazz saxophone