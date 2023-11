TRIOTANGO Las Morochas Imprimerie Art Center Nemours, 9 décembre 2023, Nemours.

TRIOTANGO Las Morochas Samedi 9 décembre, 20h00 Imprimerie Art Center Plein tarif : 15 €

Tarif réduit :10 € (demandeurs d’emploi, intermittents du spectacle, Maison des artistes, étudiants)

L’Imprimerie est un centre d’art associatif ouvert à toutes et à tous sur simple adhésion : 1 € pour 1 mois ou 10 € par an.

Pour se reposer de la furie de chaque jour. Pour mettre de côté les ombres et les peines.

Pour s’évader des nouvelles destructives. Pour oublier le Temps et le rapprocher encore plus.

Pour se rapprocher de la Mort ou la négliger…

Le Tango est un sentiment nostalgique qui se joue, qui se chante et danse.

C’est l’entrée à la Cour des cieux infinis.

C’est une stèle qu’on trace dans le sillage des feuilles embaumées d’automne qui s’amusent dans le vent.

Alexandra Lanciaux – contrebasse / Tanya López Sierra – voix / Valeria Mondor – bandonéon et piano

– Les consommations sur place sont au chapeau – Apéro à l’arrivée, boissons et repas à l’entracte.

Réservation conseillée (privilégiez par mail : imprimerie.artcenter@gmail.com, sinon par téléphone : 07 67 94 92 55)

Imprimerie Art Center 3, rue des Pliants 77140 nemours Nemours 77140 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « imprimerie.artcenter@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0767949255 »}] [{« link »: « mailto:imprimerie.artcenter@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T20:00:00+01:00 – 2023-12-09T23:00:00+01:00

2023-12-09T20:00:00+01:00 – 2023-12-09T23:00:00+01:00

Tango concert

Las Morochas