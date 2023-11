LEHNA DUO Imprimerie Art Center Nemours, 2 décembre 2023, Nemours.

LEHNA DUO Samedi 2 décembre, 20h00 Imprimerie Art Center Plein tarif : 15 €

Tarif réduit : 10 € (demandeurs d’emploi, intermittents du spectacle, maison des artistes, étudiants)

L’imprimerie est un centre d’Art associatif ouvert à toutes et tous sur simple adhésion : 1 € par mois ou 10 € par an

Multi instrumentiste, chanteuse et polyglotte, LEHNA chante les langues qui l’inspirent. Ses compositions sont marquées par des influences folk, world ou encore jazz. Cette musicienne inclassable chante des histoires au gré de mots et de mélodies qui abolissent les frontières du temps et de l’espace. Sa voix transporte irrésistiblement. Son 1er album intitulé « ligne O » (Inouïe Distribution) est une invitation au voyage, une véritable odyssée sensorielle aux confins de l’émotion. Lumineuse, intime, la chanson de Louise Thiolon traverse des états de perte ou de manque et parvient, grâce à la magie des mélodies et des mots, à faire surgir la joie.

LEHNA : voix, charango & bombo © Javier Sugo

Louise Thiolon : piano & voix

Les consommations sur place sont au chapeau – Apéro à l’arrivée, boissons et repas à l’entracte

Réservation conseillé (privilégier par mail imprimerie.artcenter@gmail.com sinon par téléphone

07 67 94 92 55

Imprimerie Art Center 3, rue des Pliants 77140 nemours Nemours 77140 Seine-et-Marne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T20:00:00+01:00 – 2023-12-02T23:00:00+01:00

chanson world

copyright JAVIER SUGO