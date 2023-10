Jeff Gardner Imprimerie Art Center Nemours, 25 novembre 2023, Nemours.

Jeff Gardner Samedi 25 novembre, 20h00 Imprimerie Art Center Plein tarif : 15 €

Tarif réduit : 10 € (demandeurs d’emploi, intermittents du spectacle, maison des artistes, étudiants)

L’imprimerie est un centre d’Art associatif ouvert à toutes et tous sur simple adhésion : 1 € par mois ou 10 € par an

Ex-éleve de John Lewis et Jaki Byard, mais aussi de Nadia Boulanger, Jeff Gardner nous offre un concert de ses compositions, issues de ses 20 CDs et ses expériences sur les scènes des USA, Europe, Brésil, Amérique Latine et Afrique. Des rhythmes brésiliens, cubains et jazz se mèlent avec sa connaissance profonde du répertoire pour piano – du Baroque au XXème siècle, dans des pièces extraites des cycles : Pentakosmos, Jazz Piano Etudes, Songs of Innocence, 24 Jazz Preludes et Radamesianas. Avec en prime quelques standards de Jazz et se mèlent avec sa connaissance profonde du repertoire pour piano – du Baroque au XXème siècle, dans des pièces extraites des cycles : du Brésil.

Avec le soutien du fonds

de dotation : Massis de Souza

Les consommations sur place sont au chapeau – Apéro à l’arrivée, boissons et repas à l’entracte

Réservation conseillé (privilégier par mail imprimerie.artcenter@gmail.com sinon par téléphone 07 67 94 92 55

Imprimerie Art Center 3, rue des Pliants 77140 nemours Nemours 77140 Seine-et-Marne Île-de-France [{« link »: « mailto:imprimerie.artcenter@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T20:00:00+01:00 – 2023-11-25T23:30:00+01:00

piano solo jazz

Massis de Souza