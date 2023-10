OKATOMARA Imprimerie Art Center Nemours, 12 novembre 2023, Nemours.

OKATOMARA Dimanche 12 novembre, 17h00 Imprimerie Art Center Plein tarif : 15 €

Tarif réduit : 10 € (enfants, scolaires, demandeurs d’emploi, intermittents du spectacle, maison des artistes, étudiants)

L’imprimerie est un centre d’Art associatif ouvert à tous sur simple adhésion : 1 € par mois ou 10 € par an

Mot qui conjure les peurs venues de notre passé. À se répéter tant que le besoin s’en fait sentir.

Sur l’île perdue vit une petite fille, seule. Hantée par son passé dans lequel s’entremêlent souvenirs heureux, poissons magiques nageants dans le ciel et silhouettes noires inquiétantes, la petite fille cherche son équilibre fragile et mouvant.

Sa peur intérieure l’envahit et devient littéralement monstrueuse, la transformant en une créature étrange – octopus. Peu à peu elle va apprendre à maîtriser ses huit tentacules, apprendre la langue des octopodes, faire confiance à la mouette, – tout cela est nécessaire pour retrouver sa forme humaine.

Un spectacle de Sacha Poliakova, violoncelle : Anne-Claude Moquet, marionnettiste: Sacha Poliakova,

Tania Mishina

Tout public, à partir de 8 ans

Avec le soutien du fonds

de dotation :

©Lidia Chavinskaia

Les consommations sur place sont au chapeau – Le spectacle sera suivi d’un goûter -Apéro

Réservation conseillé (privilégier par mail imprimerie.artcenter@gmail.com sinon par téléphone 07 67 94 92 55

Imprimerie Art Center 3, rue des Pliants 77140 nemours Nemours 77140 Seine-et-Marne Île-de-France

conte marionette violoncelle

Lidia Schavinskaia