César Poirier Trio Imprimerie Art Center Nemours, 11 novembre 2023, Nemours.

César Poirier Trio Samedi 11 novembre, 20h00 Imprimerie Art Center Plein tarif : 15 €

Tarif réduit : 10 € (demandeurs d’emploi, intermittents du spectacle, maison des artistes, étudiants)

L’imprimerie est un centre d’Art associatif ouvert à toutes et tous sur simple adhésion : 1 € par mois ou 10 € par an

César Poirier, un des «noms» incontournables du jazz français, est considéré par ses pairs comme un des grands saxophonistes et clarinettistes actuels, autant remarqué dans l’hexagone qu’outre-Atlantique dans des formations plus groove/funk. Souci de la mélodie et du swing, précision harmonique et originalité qui puise dans une folie douce et singulière, voilà un savant mélange qui sait marquer les esprits et donner le ton à toute une génération de musiciens. Après un concert à guichet fermé ce trio revient à l’Imprimerie pour une nouvelle soirée de jazz et d’orfèvrerie.

César Poirier, Benjamin Blackstone, Baptiste Morel

Les consommations sur place sont au chapeau – Apéro à l’arrivée, boissons et repas à l’entracte

Réservation conseillé (privilégier par mail imprimerie.artcenter@gmail.com sinon par téléphone 07 67 94 92 55

Imprimerie Art Center 3, rue des Pliants 77140 nemours Nemours 77140 Seine-et-Marne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-11T20:00:00+01:00 – 2023-11-11T20:30:00+01:00

Jazz Saxophone Clarinette

Dominique Gourdier