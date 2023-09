Johan Dousedan 4tet Imprimerie Art Center Nemours, 28 octobre 2023, Nemours.

Johan Dousedan 4tet Samedi 28 octobre, 20h00 Imprimerie Art Center Plein tarif : 15 €

Tarif réduit :10 € (demandeurs d’emploi, intermittents du spectacle, Maison des artistes, étudiants)

L’Imprimerie est un centre d’art associatif ouvert à toutes et à tous sur simple adhésion : 1 € pour 1 mois ou 10 € par an.

Johan Dousedan revient à nouveau à l’Imprimerie Art Center entouré de musiciens hors-pairs pour vous proposer un Jazz aux tendances groovy et latino tout en nuances et énergie.

Ce quartet revisite les standards d’horace Silver, Herbie Hancock mais aussi Roy Hargrove ou Paquito d’Rivera et prépare quelques surprises…

Un concert dans une ambiance New-Yorkaise assurément

Johan Dousedan : piano / Didier Forget : sax ténor et soprano / David Caquant: contrebasse / Ken Parassouramin: batterie

– Les consommations sur place sont au chapeau – Apéro à l’arrivée, boissons et repas à l’entracte.

Réservation conseillée (privilégiez par mail : imprimerie.artcenter@gmail.com, sinon par téléphone : 07 67 94 92 55)

Imprimerie Art Center 3, rue des Pliants 77140 nemours Nemours 77140 Seine-et-Marne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Jazz Quartet

Johan Dousedan