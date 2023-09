LaminaK Imprimerie Art Center Nemours, 21 octobre 2023, Nemours.

LaminaK Samedi 21 octobre, 20h00 Imprimerie Art Center Plein tarif : 15 €

Tarif réduit :10 € (demandeurs d’emploi, intermittents du spectacle, Maison des artistes, étudiants)

L’Imprimerie est un centre d’art associatif ouvert à toutes et à tous sur simple adhésion : 1 € pour 1 mois ou 10 € par an.

Le collectif Franco-Belge Laminak est un laboratoire musical. Le souffle et l’exploration d’un rythme naturel sont au centre de leurs préoccupations musicales. Tels les animaux utilisant des sons et autres phénomènes vibratoires pour communiquer (les baleines chantant des mélodies complexes ou les loups hurlant), les 4 musiciens considèrent chaque phénomène sonore comme base d’une musique organique où se mêlent écriture et improvisation. Sur scène, Laminak se propose de partager cette profonde connexion avec le public en espérant ainsi créer une expérience significative pour chacun.e.

Richard Bonnet – guitare / Stéphane Payen – saxophone alto / Sylvain Debaisieux – saxophone ténor / Samuel Ber – batterie

– Les consommations sur place sont au chapeau – Apéro à l’arrivée, boissons et repas à l’entracte.

Réservation conseillée (privilégiez par mail : imprimerie.artcenter@gmail.com, sinon par téléphone : 07 67 94 92 55)

