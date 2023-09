Armand et Liouba Frydman Imprimerie Art Center Nemours, 14 octobre 2023, Nemours.

Armand et Liouba Frydman Samedi 14 octobre, 20h00 Imprimerie Art Center Plein tarif : 15 €

Tarif réduit :10 € (demandeurs d’emploi, intermittents du spectacle, Maison des artistes, étudiants)

L’Imprimerie est un centre d’art associatif ouvert à toutes et à tous sur simple adhésion : 1 € pour 1 mois ou 10 € par an.

Armand Frydman nous présente son troisième album: Ot azoi!

Construit autour de ses origines. Juif ashkénaze, mais aussi latines et anglo-saxonnes. Vous y entendrez la triste et véridique histoire de sa grand-mère « Fanny », « je suis femme »: une chanson où il se réveille Femme, « Ot Azoi », inspirée par deux vieux juifs, et bien d’autres.

En première partie, sa fille Liouba nous présentera son futur album de chansons anglo-saxonnes et nous étonnera par sa voix surprenante !

– Les consommations sur place sont au chapeau – Apéro à l’arrivée, boissons et repas à l’entracte.

Réservation conseillée (privilégiez par mail : imprimerie.artcenter@gmail.com, sinon par téléphone : 07 67 94 92 55)

2023-10-14T20:00:00+02:00 – 2023-10-14T23:00:00+02:00

Armand et Liouba Frydman