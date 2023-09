JAZZ HOT TRIO Imprimerie Art Center Nemours, 30 septembre 2023, Nemours.

JAZZ HOT TRIO Samedi 30 septembre, 20h00 Imprimerie Art Center Plein tarif : 15 € ; Tarif réduit : 10 € (demandeurs d’emploi, intermittents du spectacle, Maison des artistes, étudiants).

L’Imprimerie est un centre d’art associatif ouvert à toutes et à tous sur simple adhésion : 1 € pour 1 mois ou 10 € par an

Après avoir fait salle comble l’hiver dernier, le trio revient enflammer l’Imprimerie et vous plonger dans l’ambiance typique des jazz-clubs Newyorkais. Au programme quelques incontournables standards des maîtres (Charlie Parker, Chet Baker, Hank Jones…) et quelques compositions du vibraphoniste du trio, Nicholas Thomas, dont l’album récemment sorti a reçu plus d’un éloge, dont le fameux graal, la distinction Jazz Hot, tout justement !

Nicholas Thomas – vibraphone / Malte Arndal – batterie / Baptiste Morel – contrebasse

Réservation conseillée

– Les consommations sur place sont au chapeau – Apéro à l’arrivée, boissons et repas à l’entracte.

Jazz Trio

