DUO LAÏTA + SASHA VERNER « SI TU NE M’AIMES PAS, JE T’AIME… » Imprimerie Art Center Nemours, 23 septembre 2023, Nemours.

DUO LAÏTA + SASHA VERNER

« SI TU NE M’AIMES PAS, JE T’AIME… » Samedi 23 septembre, 20h00 Imprimerie Art Center Plein tarif : 15 € Tarif réduit : 10 € (demandeurs d’emploi, intermittents du spectacle, Maison des artistes, étudiants)

L’Imprimerie est un centre d’art associatif ouvert à toutes et à tous sur simple adhésion : 1 € pour 1 mois ou 10 € par an

Rencontrez ces héroïnes romantiques, amoureuses inconditionnelles ou amantes dangereuses, qui réjouissent nos oreilles depuis plus d’un siècle. Ah l’amour ! Merveilleuse inspiration. Retrouvez les grands airs d’opéra de Puccini, Massenet, Saint-Saëns, Gluck, Tchaikovski, Bizet…

Un concert poétique, ludique et pédagogique parsemé de lectures de Carmen de Prosper Mérimée, Eugène Onéguine d’Alexandre Pouchkine ou encore Hérodias de Gustave Flaubert…

Sasha Verner – soprano / Anaïs Le Clech – flûte / Myriam Saab – piano

Réservation conseillée

– Les consommations sur place sont au chapeau – Apéro à l’arrivée, boissons et repas à l’entracte.

Imprimerie Art Center 3, rue des Pliants 77140 nemours Nemours 77140 Seine-et-Marne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-23T20:00:00+02:00 – 2023-09-23T23:00:00+02:00

opéra soprano

DuoLaïta