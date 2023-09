Black Bean Wood Imprimerie Art Center Nemours, 16 septembre 2023, Nemours.

Black Bean Wood Samedi 16 septembre, 20h00 Imprimerie Art Center Plein tarif : 15 €

Tarif réduit : 10 € (demandeurs d’emploi, intermittents du spectacle, Maison des artistes, étudiants ). L’Imprimerie est un centre d’art associatif ouvert à toutes et tous sur simple adhésion: 1 € pour 1 mois ou 10 € par an

Plongez dans un univers teinté de sépia, de guitares acoustiques et d’harmonicas. Des reprises oui, mais ré-arrangées sauce Folk Blues!

Des « champs de coton » de Creedence à la « Prison de Folsom » de Johnny Cash en passant par les grands Ray Charles, Otis Redding,

Little Walter, Sam Cooke, Joe Cocker, The Band et bien d’autres…C’est Blues, c’est folk, c’est Black Bean Wood!

– Les consommations sur place sont au chapeau – Apéro à l’arrivée, boissons et repas à l’entracte.

Yann Malek: chant, harmonica, guitare acoustique

Aurélie Simenel: batterie, percussions,

Mick Ravassat: chant, guitare acoustique, résonateur

Imprimerie Art Center 3, rue des Pliants 77140 nemours Nemours 77140 Seine-et-Marne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Folk Blues

Black Bean Wood