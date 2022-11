Impressions / Risographies – Exposition

Impressions / Risographies – Exposition, 3 décembre 2022, . Impressions / Risographies – Exposition



2022-12-03 – 2023-01-10 Au terme de sa première année de fonctionnement, l’Espace en Plus propose une sélection d’impressions et risographies des artistes exposés ces derniers mois. Des oeuvres à petits prix à glisser sous le sapin ! Pratique : L’Espace en Plus Médiathèque Le Passage au 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard en Perche – ouverte lundi 10h-12h, mardi 15h-19h, mercredi 9h-12h/14h-17h, vendredi 15h-19h, samedi 9h-12h/14h-16h. Au terme de sa première année de fonctionnement, l’Espace en Plus propose une sélection d’impressions et risographies des artistes exposés ces derniers mois. Des oeuvres à petits prix à glisser sous le sapin ! Pratique : L’Espace en Plus Médiathèque Le Passage au 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard en Perche – ouverte lundi 10h-12h, mardi 15h-19h, mercredi 9h-12h/14h-17h, vendredi 15h-19h, samedi 9h-12h/14h-16h. dernière mise à jour : 2022-11-18 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville